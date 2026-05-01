İran, Hürmüz’de mayınlı yunusları mı devreye sokacak?

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile sağlanan gergin ateşkes süreci devam ederken, İranlı sertlik yanlısı gruplar, petrol ihracatının engellenmesini bir "savaş ilanı" olarak nitelendiriyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, Tahran yönetimi bu ablukayı kırmak adına daha önce kullanılmamış askeri yöntemleri devreye sokmayı planlıyor. Bu planlar arasında en dikkat çekici olanı ise bölgedeki ABD savaş gemilerine karşı mayın taşıyan eğitimli yunusların kullanılması ihtimali olarak öne çıkıyor.

İran’ın savunma stratejisi sadece canlı mühimmatlarla sınırlı değil. Habere göre, Devrim Muhafızları denizaltılarını stratejik su yollarına sevk etmenin yanı sıra, boğazdan geçen kritik telefon ve internet kablolarını keserek küresel iletişimi felç etmekle tehdit ediyor. Uzmanlar, Tahran'daki karar vericilerin ekonomik ablukaya katlanmaktansa, kontrollü bir çatışmayı daha az maliyetli görmeye başladığına dikkat çekiyor. Yaşanan bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin askeri ve teknolojik boyutunun çok daha kritik bir noktaya evrilebileceğini gösteriyor.