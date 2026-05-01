Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 01.05.2026 21:22

Galaksinin kadim ziyaretçisi: 3I/ATLAS çok eski bir zamandan gelmiş

Gökbilimciler, sistemimizden geçen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızın, Güneş Sistemi’ndeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti.

Şili'deki ALMA radyo teleskobunu kullanan araştırmacılar, geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen ve sistemimizden geçip giden 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı üzerinde yaptıkları incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu gök cismi sadece sistemimiz dışından gelen üçüncü nesne olma özelliğini taşımıyor; aynı zamanda kendi güneş sistemimizden tamamen farklı koşullarda oluştuğunu kanıtlayan kimyasal izler barındırıyor. Araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu, kuyruklu yıldızda ilk kez hidrojenin bir izotopu olan döteryumun tespit edilmesi oldu.

3I/ATLAS'ın dondurucu sırrı

Yapılan ölçümler, 3I/ATLAS’taki döteryum miktarının Dünya okyanuslarından 40 kat, sistemimizdeki diğer kuyruklu yıldızlardan ise 30 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Uzmanlar, döteryum oranındaki bu aşırı zenginliğin ancak yıldızlararası uzaydaki dondurucu moleküler bulutlarda meydana gelebileceğini belirtiyor.

Kuyruklu yıldızın oluştuğu ortamın sıcaklığının -243 santigrat derecenin altında olduğu tahmin ediliyor. Bu dondurucu soğukluk, nesnenin kendi yıldız sisteminin en uzak köşelerinde doğduğunu ve milyarlarca yıl boyunca bu yapısını koruduğunu kanıtlıyor.

Yaklaşık 11 milyarlık zaman kapsülü

Yaklaşık 11 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu antik nesne, 4,5 milyar yaşındaki Güneş Sistemi’mizden çok daha yaşlı bir yapıya sahip. Gökbilimciler, 3I/ATLAS’ı Samanyolu Galaksisi’nin henüz metal bakımından zenginleşmediği çok eski dönemlerinden gelen bir "zaman kapsülü" olarak nitelendiriyor.

Bu tür yıldızlararası ziyaretçiler, sadece kendi fiziksel yapılarını değil, aynı zamanda galaksimizin milyarlarca yıl önceki evrimsel süreci ve diğer gezegen sistemlerinin oluşum koşulları hakkında da paha biçilmez ipuçları sunuyor. Şili'de yeni faaliyete geçen gözlemevlerinin, gelecekte bu tür gizemli misafirleri daha sık tespit ederek evrenin bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Uzay Çalışmaları Uzay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ