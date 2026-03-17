Orta Doğu petrolü dünyanın en pahalısı oldu: Varil fiyatı 153 doları aştı

S&P Global Platts verilerine göre, Dubai ham petrolü varil başına 153,25 dolar seviyesinden işlem görerek, Brent petrolün 2008 yılındaki 147,50 dolarlık tarihi rekorunu geride bıraktı.

Benzer şekilde Umman ham petrolü de 147,79 dolar ile kendi rekorunu tazeledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş nedeniyle durması, petrol sevkiyatında büyük bir boşluk oluşturdu.

Dubai petrolünün Şubat ayında 90 sent olan swap primi, Mart ayında yaklaşık 56 dolara yükselerek petrol değerinin üçte birine ulaştı.

Asya rafinerileri üretim kısıntısına gidiyor

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle Asya'ya yapılan ihracat günlük 11,6 milyon varile geriledi.

Bu miktar, Şubat ayındaki 19 milyon varillik sevkiyata oranla yaklaşık yüzde 32'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Artan maliyetler ve hammadde sıkıntısı nedeniyle birçok Asya rafinerisi faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldı.

Piyasa uzmanları, mevcut fiyatların sınırlı ticaret nedeniyle "doğal olmayan" bir noktaya geldiğini savunuyor.

Alternatif kaynaklar için Brezilya ve Afrika'ya yönelim

Orta Doğu'dan tedarik sağlayamayan rafinerilerin Amerika ve Afrika kıtasına yönelmesiyle bu bölgelerdeki petrol primleri de yükselişe geçti.

Brezilya ham petrolünün varil başına primi 12 ila 15 dolar bandına çıkarak rekor kırdı.

Batı Afrika petrollerinde de benzer bir talep artışı ve fiyat yükselişi gözlemleniyor.