Hürmüz Boğazı: İran hangi ülkelerin gemilerinin güvenli geçişine izin verdi?

Dünyadaki petrol sevkiyatının beşte birinin gerçekleştiği bu kritik su yolunda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından 2 Mart'ta başlatılan abluka kısmen esnetilmeye başlandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çok sayıda ülkenin güvenli geçiş için kendilerine başvurduğunu ve askeri birimlerin değerlendirmesi sonucu "farklı ülkelerden" bir grup geminin geçişine izin verildiğini bildirdi.

Geçiş izni alan ve müzakere yürüten ülkeler

Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilen veya bu konuda Tahran ile temas halinde olan ülkelerdeki son durum şöyle:

Türkiye: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran yakınlarında bekleyen gemi için izin alındığını ve geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini açıkladı.

Pakistan: Pakistan bayraklı "Karachi" adlı tanker, Pazar günü boğazdan geçerek Körfez dışına çıktı.

Hindistan: İran'ın Hindistan Büyükelçisi, bazı Hindistan gemilerine istisnai olarak geçiş izni verildiğini doğruladı.

Hindistan makamları, sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan iki tankerin güvenli şekilde yollarına devam ettiğini belirtti.

Çin: Enerji ihtiyacının yüzde 45'ini bu rota üzerinden karşılayan Çin, ham petrol ve Katar kaynaklı LNG taşıyan gemileri için İran ile müzakerelerini sürdürüyor.

Fransa ve İtalya: İki Avrupa ülkesinin de gemilerinin geçişi için Tahran ile görüşme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

Trump'ın donanma koalisyonu çağrısı karşılıksız kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelere bölgeye savaş gemisi gönderme çağrısında bulundu.

Ancak söz konusu ülkelerden bu operasyona katılma yönünde bir onay gelmedi.

Almanya ve Yunanistan askeri müdahaleyi kesin bir dille reddederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin bu savaşa dahil edilmeyeceğini açıkladı.

Analistler, ABD'nin müttefiklerinin çoğunun en baştan itibaren bu savaşa karşı olmaları nedeniyle askeri bir koalisyona destek vermeye sıcak bakmadıklarını belirtiyor.