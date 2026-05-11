İHA 11.05.2026 02:36

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına 173 bin lira ceza

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede usulsüz çakar tertibatı kullandığı belirlenen araca 173 bin 392 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içinde paylaşım yapan B.E.P.'ye ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu araç tespit edilerek, görüntülerdeki kişi adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine, sürücüye 173 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücünün ehliyetinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı.

