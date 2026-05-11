DHA 11.05.2026 01:54

Trafikte tartıştığı sürücüyü takip etti, 180 bin lira ceza aldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücüyü takip eden ve araçtan inerek saldırdığı belirlenen kamyon şoförüne 180 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte yaşanan tartışma görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şoförün T.T. olduğu tespit edildi. Kamyon şoförünün trafikte tartıştığı başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek müdahalede bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan kamyon şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarında 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kamyon şoförü T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Cezası
