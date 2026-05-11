Sivas'ta otomobil ağaca çarpıp devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas-Kayseri kara yolunun Söğütçük köyü yakınlarında, A.K. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunanlardan H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K., Y.T.K. ve R.S.K.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
H.K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.