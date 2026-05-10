Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımlarda, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğlaspor'u da tebrik ederek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig’e yükselen Muğlaspor’u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum."