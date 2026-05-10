Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.05.2026 21:49

Trump, eski ABD başkanlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını savunarak, kendinden önceki ABD başkanlarını eleştirdi.

Trump, eski ABD başkanlarını eleştirdi
[Fotoüraf: AFP Arşiv]

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi.

Donald Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi." ifadesini kullandı.

O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar." mesajını paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran
Sıradaki Haber
Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
Dışişleri: Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz
22:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
21:11
Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
20:46
İstanbul'da devrilen jet skideki 2 kişiden biri öldü
20:18
Trump: İran'da zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu tesisi gözetim altında tutuyoruz
18:17
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya çıktı
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ