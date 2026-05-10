Açık 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.05.2026 22:38

Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını belirtti.

Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Futbol Takımı'na tebrik
23:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor'u tebrik etti
22:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
21:50
Trump, eski ABD başkanlarını eleştirdi
21:11
Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ