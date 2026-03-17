Belçika, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayacaklarını açıkladı

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre De Wever, Brüksel'de katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin Belçika'nın Hürmüz Boğazı'nda olası bir askeri operasyona katılıp katılmayacağı hakkındaki sorularını cevapladı.

De Wever, federal hükümetin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmama tutumunda olduğunu belirterek, NATO müttefiklerinden veya bölgedeki diğer ülkelerden herhangi bir talep gelmesi halinde bunun görüşüleceğini aktardı.

Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi gerektiği şeklindeki açıklamalarına gelen tepkiye ilişkin de konuşan De Wever, normalleşmenin ancak Avrupa Birliği ve Ukrayna tarafından kabul edilebilir bir barış anlaşması imzalandıktan sonra söz konusu olabileceğini kaydetti.

De Wever, normalleşme konusunda "Her savaşın ardından amaç budur. Elbette sonsuza dek düşman kalmak istenemez, değil mi?" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın yeniden silahlanması ve doğu kanadının güçlenmesinin olası barış anlaşmasına eşlik etmesi gerektiğini belirten De Wever, Rusya'yla müzakere etmenin Ukrayna'yı teslim etmek veya terk etmekle ilgisi olmadığını kaydetti.

De Wever, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer Avrupalı liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.