Dünya
AA 17.03.2026 06:27

ABD ordusu: İran'a saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların başlangıcından bu yana 200 kadar ABD askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bunlardan 10'unun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine döndüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ABD İran İsrail
