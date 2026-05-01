TRT Haber 01.05.2026 12:06

Türk aktivistler İstanbul'a geliyor

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Sumud aktivistinin bugün 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Türk aktivistler İstanbul'a geliyor

Küresel Sumud Filosu'ndan katil İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor."

Türkiye dahil 12 ülkeden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki
Türkiye dahil 12 ülkeden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılara tepki

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken, 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun, saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini aktardı.

SON HABERLER
12:41
BM'ye göre İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı
12:53
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
12:45
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
12:55
Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT 62 yaşında
11:54
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
11:48
Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurdu
