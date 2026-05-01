Kadın konukevlerinde kalanlara "kesintisiz harçlık" verilecek

"Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve çocukları için önemli mali destekleri beraberinde getiriyor.

Yapılan değişiklikle, kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve herhangi bir geliri bulunmayan ya da meslek elemanlarının değerlendirmesi sonucu geliri yetersiz bulunan kadınlara ekonomik destek sağlanacak.

Kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek

Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan kadınlara ve beraberindeki çocuklara, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da (6284 Sayılı Kanun) öngörülen oranlar çerçevesinde harçlık verilecek. Bu ödemelerden hiçbir kesinti yapılmayacak ve hak sahiplerine net tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Çocuklar için destek kapsamı genişletildi

Yeni kanun, konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim ve sosyal durumlarını da güvence altına alıyor. Buna göre, konukevinde kalan kadınların beraberindeki öğrenim gören çocuklarına, çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocuklara, ücretli bir iş yerinde çalışmayan çocuklara harçlık ödemesi yapılacak.

Söz konusu ödemelerin miktarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklara verilen harçlık miktarı baz alınarak hesaplanacak ve yine herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin teknik detaylar, başvuru süreçleri ve ödeme takvimi gibi usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.