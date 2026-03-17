AA 17.03.2026 06:29

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'a saldırılara ilişkin planları onayladı

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2 Mart'tan bu yana hava, deniz ve karadan saldırılar düzenledikleri Lübnan'a yönelik yeni saldırı planlarını onayladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail'in Kuzey Komutanlığı Komutanı ve diğer üst düzey komutanlarla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı kaydedilen Zamir'in görüşlerine yer verildi.

Zamir, İran'ın savaşın ana cephesi olduğunu, Hizbullah'a yönelik saldırıların ise ikinci merkez durumunda bulunduğunu ifade ederek, Lübnan'ın güneyine yönelik bir kara saldırısı başlatıldığını hatırlattı.

Lübnan'a yönelik saldırıların genişletilmesinden bu yana 400 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ileri süren Zamir, Kuzey Komutanlığı'nı ek birliklerle takviye ettiklerini bildirerek ülkeye yönelik saldırıların artacağı tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.

SON HABERLER
07:22
Orta Doğu petrolü dünyanın en pahalısı oldu: Varil fiyatı 153 doları aştı
07:23
Orta Doğu'da savaşın 18. günü: Son 24 saatte neler oldu?
06:47
Hürmüz Boğazı: İran hangi ülkelerin gemilerinin güvenli geçişine izin verdi?
06:48
Tahran, okul saldırısı için ABD ve İsrail'den tazminat talep edecek
06:35
IPA projeleriyle istihdam ve eğitim güçleniyor
06:34
Belçika, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayacaklarını açıkladı
Gazze'de yıkımın yaşandığı mahallede toplu iftar
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
