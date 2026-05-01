Isınan havalarla kene riski arttı: Uzmanlardan hayati uyarılar

Havaların ısınması ve doğada hareketliliğin artmasıyla birlikte, Türkiye'nin belirli bölgelerinde endemik olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yeniden yüzünü gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde gelen ölüm haberleri ve hastanelerdeki tedavi süreçleri, dikkatleri bir kez daha kene kaynaklı bu enfeksiyona çevirdi.

Vakalar "endemik kuşak"ta yoğunlaşıyor

Sağlık Bakanlığı verileri ve bölgeden gelen raporlara göre, KKKA vakaları bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi "endemik kuşak" olarak adlandırılan Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Gümüşhane illerinde yoğunluk gösteriyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgelerde, Hyalomma soyuna ait kenelerin aktifleşmesiyle birlikte hastanelere yapılan başvurularda artış gözlemleniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve çevre illerdeki tıp fakültelerinde KKKA teşhisiyle tedavi gören hastaların bir kısmının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, uzmanlar bu yılın risk tablosuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Kene hafife alınmamalı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanları, KKKA'nın zoonotik (hayvandan insana geçen) bir enfeksiyon olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti;

Havaların ısınması kenelerin biyolojik döngüsünü hızlandırıyor. Özellikle kırsal alanlarda çalışan vatandaşlarımızın, piknikçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların çok dikkatli olması gerekiyor. Hastalık yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrısıyla başlıyor. Erken teşhis hayat kurtarır ancak en önemli aşama keneyle temasın kesilmesidir.

Altın kurallar

Uzmanlar, kene temasından korunmak ve olası bir ısırılma durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor;

Tarla, bağ, bahçe ve ormanlık alanlara giderken vücudu örten açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içerisine sokulmalıdır.

Kırsal alan dönüşlerinde vücut mutlaka kene yönünden kontrol edilmelidir (özellikle kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası).

Vücuda yapışan kene kesinlikle çıplak elle ezilmemeli, üzerine alkol, kolonya veya sigara gibi yakıcı maddeler dökülmemelidir. Kene, en kısa sürede bir sağlık kuruluşunda profesyonellerce çıkarılmalıdır. Eğer sağlık kuruluşuna uzak bir noktadaysanız, kene uygun bir aparatla (kene kartı veya cımbız) baş kısmından tutularak tek hamlede çıkarılmalıdır.

Hayvan sahiplerine "ilaçlama" çağrısı

Hastalığın kontrol altına alınması için sadece bireysel korunmanın yeterli olmadığı, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarını düzenli olarak kene ilaçlarından geçirmesi gerektiği vurgulanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, riskli bölgelerde kene ile mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarını ve ilaçlama desteklerini sürdürüyor.

Sağlık yetkilileri, kene ısırığı sonrası 10 gün içinde ateş, baş ağrısı, bulantı veya kusma gibi belirtiler gösteren vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çiziyor.