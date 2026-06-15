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Gündem
TRT Haber 15.06.2026 13:27

Burhanettin Duran: Ankara Havalimanı başkentimizin uluslararası rolünü güçlendirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün hizmete açılacak Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın, başkentin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendireceğini belirtti.

Burhanettin Duran: Ankara Havalimanı başkentimizin uluslararası rolünü güçlendirecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır önemli bir esere daha kavuştuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın, son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen büyük atılımların yeni bir nişanesi olacağını ifade eden Duran, şunları kaydetti;

Başkent Ankara’mız, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır önemli bir esere daha kavuşuyor, Türkiye hızlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları, son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen büyük atılımların yeni bir nişanesi olacaktır.

Modern altyapısı ve stratejik konumuyla Ankara Havalimanı, başkentimizin uluslararası rolünü ve havacılık kapasitesini daha da güçlendirecek; 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini karşılayarak Türkiye’nin diplomatik gücüne ve ev sahipliği kabiliyetine katkı sunacaktır. Türkiye’yi her alanda daha ileriye taşıyan bu anlayışla yükselen Ankara Havalimanı’nın başkentimiz, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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