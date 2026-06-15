Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.06.2026 13:32

Haziran ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Haziran ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, farklı ihtiyaçları gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.

Göktaş, Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizerek, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş OSB'de yeşil dönüşüm: Elektriğin yarısını GES'lerden karşılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Türkiye'nin rüzgar potansiyelini değerlendirme çalışmaları yoğunlaşacak
13:31
Burhanettin Duran: Ankara Havalimanı başkentimizin uluslararası rolünü güçlendirecek
13:39
Kahramanmaraş OSB'de yeşil dönüşüm: Elektriğin yarısını GES'lerden karşılıyor
13:29
Anadolu'nun bitki zenginliği geleceğe taşınıyor
13:23
İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklanacak
13:25
Bahçesinde 3 kilo 470 gram ağırlığında mantar buldu
Dikili'nin doğa harikası adaları ve koyları tatilcilerin uğrak noktası
Dikili'nin doğa harikası adaları ve koyları tatilcilerin uğrak noktası
FOTO FOKUS
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ