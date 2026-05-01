Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin çözümünde üstlendiği ara buluculuk rolüyle öne çıktı. Geçen ayın gündeminde yine Orta Doğu'daki savaş vardı. Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesisi için son 1 ayda ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptı. Görüştüğü isimler arasında İspanya Başbakanı Sanchez ve Kanada Başbakanı Carney ile Macaristan'ın seçilmiş başbakanı Magyar da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran gündemi ağırlıklı lider diplomasisi 17-19 Nisan'daki Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdü.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Antalya'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Slovenya, Moldova, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Komorlar Birliği ve Burundi cumhurbaşkanlarıyla temas kurdu. Libya Başbakanı Dibeybe, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti.

Forum için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali ve Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlarıyla ise İstanbul'da bir araya geldi.

Zelenski ve Putin ile görüştü

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları için de devredeydi. Önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla konuşan Erdoğan, bir gün sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile İstanbul'da buluştu.

Cumhurbaşkanı geçen ay NATO Genel Sekreteri Rutte ve Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu da Beştepe'de kabul etti.