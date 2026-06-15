Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2026 02:54

İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bölgemizde gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından ABD ve İran arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz, bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır. Bölgemizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu huzur ve güven ortamının tesisi, diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı çabayı desteklemeyi sürdürecektir."

ETİKETLER
ABD İran İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Starmer, İran ile ABD arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum
02:26
İngiltere Başbakanı Starmer, İran ile ABD arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduğunu açıkladı
02:18
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz
01:35
Abluka kalkıyor, Hürmüz açılıyor
00:47
Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile anlaşmada kararlıyım
01:37
ABD ile İran anlaşmaya vardı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı
FOTO FOKUS
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ