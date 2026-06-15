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Dünya
AA 15.06.2026 00:43

Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile anlaşmada kararlıyım

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefonda görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı.

Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile anlaşmada kararlıyım

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu’nun Trump ile görüşmek için güvenlik kabinesi ile gerçekleştirdiği toplantıyı yarıda kestiği belirtildi.

Görüşmede, Trump’ın Netanyahu'ya İran ile anlaşma konusunda kararlı olduğunu ve bu gece imzalanabileceği bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırının İran ile anlaşmayı geciktirdiğini ancak imza töreninin "önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşeceğini" söylemişti.

İsrail ordusu, pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu

Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.

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