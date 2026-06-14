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Dünya
AA 14.06.2026 23:24

İran: Lübnan'daki terör suçu ateşkes anlaşmasının ağır bir ihlali

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısını kınadı.

İran: Lübnan'daki terör suçu ateşkes anlaşmasının ağır bir ihlali

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısının "terörist bir eylem" olduğu ve İran ile ABD arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Dahiye'ye yönelik eylemlerinin, Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, saldırı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in eylemlerinin sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğu ve İran'ın İsrail saldırılarına karşı gerekli önlemleri alacağının altı çizildi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının güneydeki Hoş beldesinde bir bahçeye akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde ise ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Düveyr beldesinde eski Belediye Başkanı Abdülaziz Kansu'ya ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkılırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentindeki Huş Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinde Musaylih yolu üzerinde bir araca düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Keferdunin, Burç Şemali, Bazuriyye, Mecdel Zun ve Zıbkin beldelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Sur kentinde ise Semaiyye-Şaitiyye yolu üzerinde bir motosiklet, İsrail'in İHA saldırısına hedef oldu.

Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun ile Zıbkin arasındaki bölge İsrail hava saldırılarıyla hedef alınırken, Zıbkin ile Mecdel Zun ve Mansuri arasındaki Meşa bölgesi de yoğun topçu atışlarına maruz kaldı.

NNA'nın haberine göre, Mecdel Zun'a ayrıca fosfor mühimmatıyla saldırı düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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