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Dünya
AA 30.07.2026 04:20

ABD İran'a saldırı başlattı: Patlama sesleri duyuldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

ABD İran'a saldırı başlattı: Patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: Arşiv]

İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi.

Keşm Adası'nda Hürmüz Boğazı yönünden ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde patlama sesleri duyuldu.

CENTCOM'dan açıklama

​​​​​​​Saldırılara ilişkin eş zamanlı açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'daki askeri hedeflerin vurulmaya başlandığı" bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD kuvvetleri, bugün yerel saatle 20.00 itibarıyla İran'a yönelik saldırılar başlatmıştır. Söz konusu saldırılar, dün Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine karşı gerçekleştirilen İran'ın saldırı girişimlerine verilen güçlü bir yanıttır."

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