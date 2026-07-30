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Türkiye
AA 30.07.2026 04:10

Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı
[Fotograf: AA]

Sakarya'da Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü​​​​​​​.

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