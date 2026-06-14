Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Rio de Janeiro İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras basına yaptığı açıklamada, havada çarpışan helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü bildirdi.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Contreiras, ekiplerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Contreiras, helikopterlerden birinin otoparka düştüğünü ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterin ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulunduğunu ve pilotunun öldüğünü ifade etti.

İkinci helikopterin düşmesi sonucu yangın çıkmadığını dile getiren Contreiras, enkaz parçalarının çevredeki binalara ve teraslara savrulduğunu sözlerine ekledi.

Yerel basına göre, helikopterlerden birinin düştüğü otoparkta çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerinde enkaz kaldırma ve araç tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kazanın kesin nedeni, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.