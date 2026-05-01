Gündem
TRT Haber 01.05.2026 00:08

Doğum izni 24 haftaya yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan düzenleme ile izin süresi; doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya yükseltildi.

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile çalışan annelerin doğum sonrası izin hakları genişletildi, 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Doğum izni yeni sona ermiş anneler de belirli şartları sağlamaları halinde izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

Başvurularla ilgili ayrıntılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasından paylaşılacak.

En kritik şart, doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması. Bu şartı sağlayan anneler, başvuru yapmaları halinde 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek.

Babalık izninde eşitlik sağlandı

Sağlık durumu elverişli anne adaylarının beklenen doğum öncesinde görevlerine devam edebilecekleri süre de 3 haftadan 2 haftaya kadar indirildi. Böylelikle doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi de 1 hafta artırılmış oldu.

Düzenleme sadece annelere yönelik değil. Özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

Öte yandan koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin hakkı getirildi.

Bakan Göktaş: Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, doğum izinlerini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, aileleri, anneleri, çocukları ve büyükleri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsadığını belirtti.

"Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubu'muz ve Cumhur İttifakı'mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

 

