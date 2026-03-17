Orta Doğu'da savaşın 18. günü: Son 24 saatte neler oldu?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik saldırıların yeniden gerçekleşmeyeceğinden emin olunmadıkça saldırıların durdurulmasını konuşmanın anlamsız olacağını söyledi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 15 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını vurgulayarak, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

Trump: Savaş yakında bitecek

İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın" bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi.

Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.

Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.

"Hürmüz Boğazı sadece 'düşmanlara' kapalı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, stratejik Hürmüz Boğazı'nın genel trafiğe açık kalmaya devam ettiğini ancak kendilerine yönelik "korkakça saldırıyı" gerçekleştiren düşmanlar ve müttefikleri için kapalı olduğunu belirtti.

Bu süreçte Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla askeri operasyonlara katılma talebini reddetti.

Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile süregelen savaşta şimdiye kadar yaklaşık 200 Amerikan askerinin yaralandığını, bunlardan 10'unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Körfez'e düzenlenen saldırılarda son durum

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 14 balistik füzeden 13'ünün hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail ve Doha'daki El Udeid Hava Üssü'ne saldırılar düzenlediğini doğruladı.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

Tahran, okul saldırısı için ABD ve İsrail'den tazminat talep edecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den tazminat talep edileceğini açıkladı.

Çoğu çocuk olmak üzere 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından yürütülen incelemeler tamamlandı.

28 Şubat'ta gerçekleşen olaya ilişkin yapılan soruşturmalar, saldırının sorumlusunun ABD olduğunu işaret ediyor.

Lübnan'a düzenlenen saldırılar

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara işgali genişlerken, düzenlenen hava saldırılarında en az 11 kişi yaralandı.

Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.

Ortadoğu petrolü dünyanın en pahalısı oldu: Varil fiyatı 153 doları aştı

S&P Global Platts verilerine göre, Dubai ham petrolü varil başına 153,25 dolar seviyesinden işlem görerek, Brent petrolün 2008 yılındaki 147,50 dolarlık tarihi rekorunu geride bıraktı.

Benzer şekilde Umman ham petrolü de 147,79 dolar ile kendi rekorunu tazeledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş nedeniyle durması, petrol sevkiyatında büyük bir boşluk oluşturdu.

Dubai petrolünün Şubat ayında 90 sent olan swap primi, Mart ayında yaklaşık 56 dolara yükselerek petrol değerinin üçte birine ulaştı.