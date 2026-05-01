Dünya
AA 01.05.2026 00:40

Sanchez, AB'den İsrail ile ortaklık anlaşmasını hemen askıya almasını istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki ablukayı kırmak ve yaşamsal insani yardım malzemesi götürmek için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ile ortaklık anlaşmasının Avrupa Birliği (AB) tarafından hemen askıya alınması gerektiğini savundu.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine ait olmayan sularda sivil bir filoya saldırarak uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etti. Hükümetimiz, gözaltına alınan İspanyolları korumak ve onlara yardım etmek için gerekli her şeyi yapıyor. Ancak bu yeterli değil. AB, (İsrail ile) ortaklık anlaşmasını şimdi askıya almalı ve Netanyahu'dan deniz hukukuna uymasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

İspanya hükümeti, geçen haftalarda resmi olarak sunduğu AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya alması talebini her fırsatta dile getiriyor.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich'i acilen Bakanlığa çağırarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasını en sert şekilde" kınamıştı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefette olan sol görüşlü bazı partiler de İsrail ordusunun, uluslararası sularda filoya yaptığı saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "acilen meclisi bilgilendirmesini" talep etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan karasularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan karasularına girdiğini belirtti.

SON HABERLER
00:53
Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu
00:51
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalesi hakkındaki TBMM Kararı Resmi Gazete'de
00:30
İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi
00:46
Doğum izni 24 haftaya yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de
23:45
İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi
23:39
Trump, Almanya'nın ardından İspanya ve İtalya'daki ABD askerlerini de çekebilir
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
