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Dünya
TRT Haber 14.06.2026 16:03

İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi: İsrail'in saldırıları sürerse müzakereler durabilir

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, "İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor." dedi.

İran'dan ABD'ye Lübnan tepkisi: İsrail'in saldırıları sürerse müzakereler durabilir

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle müzakere aşamasında olduğu ABD'ye tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısının ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösterdiğini söyledi. 

"Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

İran ordusu: İsrail'in saldırıları cevapsız kalmayacak

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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