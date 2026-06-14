Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Anne Heyfa Ağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.

Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması törenine Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.