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Gündem
AA 14.06.2026 14:24

İletişim Başkanı Duran, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü zorluğa göğüs gererek büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başındaki tüm jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Jandarma Genel Komutanlığı
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