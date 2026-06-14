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Türkiye
DHA 14.06.2026 16:44

INTERPOL tarafından aranan kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

INTERPOL tarafından aranan İran uyruklu kişi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'a iadesine yönelik işlemler başlatıldı.

INTERPOL tarafından aranan kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan İran uyruklu R.A.'yı havalimanında yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada, İran makamlarınca hakkında 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılık' suçlarından arama kaydı bulunan şüpheliye ayrıca vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri nedenlerden dolayı yurt dışına çıkış yasağı getirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İran'a iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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