AA 17.03.2026 07:28

Küba'da ülke geneli tamamen karanlığa gömüldü

Küba'da elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinin tamamen karanlığa gömüldüğü bildirildi.

Enerji ve Maden Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, elektrik sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke nüfusunun tamamının elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Küba Devlet Elektrik Şirketi (La Union Electrica) de yaptığı açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sisteminin (SEN) tamamen çöktüğünü duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.​​​​​​​

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

