Katar'da bir füze saldırısının engellendiği duyuruldu

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar Devleti'ni hedef alan bir füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzenin kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Katar İçişleri Bakanlığı, bir füzenin engellenmesi sonucu düşen enkazın yol açtığı küçük çaplı yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.