Sis nedeniyle Boğaz trafiği kapatıldı, vapurlar iptal edildi

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olarak görülüyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı duyuruldu.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

Vapur seferleri durduruldu

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.