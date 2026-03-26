Japonya İran savaşı nedeniyle devlet petrol rezervlerini kullanıma açıyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Kaname Morimoto, ulusal stokun petrol rafinerilerine dağıtımının başladığını teyit etti.

Hükümetin en üst düzey sözcüsü Minoru Kihara da yedek istasyonların yarısından dört büyük petrol rafineri şirketine petrol transferinin başladığını açıkladı.

Bu adım, Tokyo yönetiminin bir aylık devlet stoklarını serbest bırakacağını ilan etmesinin ardından geldi.

Yetkililer daha önce de özel sektörün elindeki 15 günlük rezervlerin piyasaya sürülmesine başlandığını bildirmişti.

Petrol ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Orta Doğu'dan karşılayan ve dünyanın en büyük beşinci petrol ithalatçısı konumunda olan Japonya, bu müdahaleyle yerel piyasadaki arz güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Dağıtımın başlamasıyla birlikte rafinerilerin üretim kapasitelerini koruması ve iç piyasadaki fiyat baskısının hafifletilmesi bekleniyor.