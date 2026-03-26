ABD ve İran şartlarını ortaya koydu: Barış için kim ne talep ediyor?

İran yönetiminin hazırladığı metne göre, öncelikle "düşman unsurların" saldırı ve suikast eylemlerine tamamen son verilmesi gerekiyor.

Haberde, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik savaşın yeniden dayatılmasını engelleyecek somut mekanizmaların kurulmasının ve savaş tazminatlarının garanti altına alınmasının temel talepler arasında olduğu bildirildi.

Tahran'ın diğer şartları ise bölge genelindeki tüm cephelerde ve direniş grupları için çatışmaların durdurulması ile Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin uluslararası alanda tescil edilmesi olarak açıklandı.

ABD'nin 15 maddelik planı ve ateşkes teklifi

İran'ın taleplerine karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın, saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan hazırladığı ve müzakereler için bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği ileri sürüldü.

Kaynaklar, planın Pakistan üzerinden Tahran'a iletildiğini belirtti.

İddia edilen planın ayrıntılarında şu maddeler öne çıkıyor:

İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması ve tesislerin devre dışı bırakılması.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle gemi trafiğine açılması.

İran'ın füze programına menzil ve miktar sınırlaması getirilmesi.

Bölgedeki vekil güçlere verilen desteğin kesilmesi.

Bu şartların kabul edilmesi durumunda ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt ettiği ifade edildi.

Bölgede diplomasi ve askeri sevkiyat bir arada

Donald Trump, müzakerelerin sürdüğünü ve İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelediğini duyururken, İran tarafı doğrudan bir görüşme yapıldığını yalanladı.

Trump, İran'ın "muazzam bir değere sahip" bir hediye sunduğunu ve bunun Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışıyla ilgili olduğunu ima etti.

Diplomatik sinyallere rağmen Washington yönetimi bölgeye askeri tahkimat yapmaya devam ediyor.

Konuya yakın kaynaklar, Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı yaklaşık 2 bin askerin Orta Doğu'ya sevk edilmesi için emir verildiğini aktardı.