İran, ABD'ye müzakere cevabını iletti

Tesnim ajansının paylaştığı bilgiye göre, İran, ABD'nin "savaşı sona erdirmek için" önerdiği son metne ilişkin cevabını bugün Pakistanlı ara bulucuya gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce birkaç kez, İran'ın ABD önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, çalışmalar ve nihai sonuçlar tamamlandıktan sonra gönderileceğini açıklamıştı.

Önerilen plana göre, bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak.

İran Cumhurbaşkanı: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkent Tahran’da savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.