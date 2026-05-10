Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2026 12:50

İran Cumhurbaşkanı: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarları koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, Başkent Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.

ABD'nin müzakerelerle ilgili son sunduğu teklifle ilgili incelemeler sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin, incelemelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Müzakere sürecinde ABD’nin İran’a ilettiği teklif hakkında, "İncelemeler devam etmektedir. Bir sonuca ulaşıldığımızda ilan edeceğiz." diyen Bekayi, ülkesine yönelik olası bir saldırıya karşı İran ordusunun hazır durumda olduğunu söyledi.

ETİKETLER
ABD İran Mesud Pezeşkiyan
Sıradaki Haber
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinden tahliyeler başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 İHA'yı engelledi
14:05
İstanbul'da gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin 13 zanlı yakalandı
13:35
Yaşlılara yönelik projeler için 50 milyon liralık destek
13:29
Demir yollarında 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet
13:04
ALES maratonu sona erdi
12:52
Emtia piyasalarında barış umudu fiyatlamalara yön verdi
Hantavirüs görülen gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs görülen gemiden tahliyeler başladı
FOTO FOKUS
Almanya'da örnek Türk anne
Almanya'da örnek Türk anne
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ