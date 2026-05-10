Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2026 09:28

Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polisin öldüğü duyuruldu.

Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Dawn gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

⁠Pakistan'da terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Haydut İsrail'in zorla alıkoyduğu iki Sumud Filosu aktivisti serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak
10:44
Emine Erdoğan: Anneler dünyanın en büyük ışığı
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı
10:34
İmamoğlu ile 3 sanığın 'casusluk' davası başlıyor
10:08
Gümrükler Muhafaza ekipleri son bir haftada 659 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
09:18
Haydut İsrail'in zorla alıkoyduğu iki Sumud Filosu aktivisti serbest bırakıldı
Isparta'da baharın rengi beyaz oldu
Isparta'da baharın rengi beyaz oldu
FOTO FOKUS
Almanya'da örnek Türk anne
Almanya'da örnek Türk anne
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ