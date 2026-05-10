Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.05.2026 09:12

Hazine ve Maliye Bakanlığından TÜİK iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından TÜİK iddialarına yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır."

TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın ataması yapılmıştı.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜİK Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Hantavirüs görülen gemideki 3 Türk Türkiye’ye getiriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak
10:44
Emine Erdoğan: Anneler dünyanın en büyük ışığı
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı
10:34
İmamoğlu ile 3 sanığın 'casusluk' davası başlıyor
10:08
Gümrükler Muhafaza ekipleri son bir haftada 659 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
09:38
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
Isparta'da baharın rengi beyaz oldu
Isparta'da baharın rengi beyaz oldu
FOTO FOKUS
Almanya'da örnek Türk anne
Almanya'da örnek Türk anne
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ