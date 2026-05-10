AA 10.05.2026 06:27

Düğünde çifte mutluluk: Nikah günü şampiyonluk sevinci

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde dünyaevine giren çift, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle çifte mutluluk yaşadı. Davetliler de marşlar ve alkışlarla coşkuya ortak oldu.

İlçede yaşayan Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan, hayatlarını birleştirmek üzere düğün alanında bir araya geldi. Nikaha hazırlanan çift, o esnada Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği haberini aldı.

Çifte mutluluk yaşayan Uğurlu ve Atağan çifti, ellerinde Galatasaray atkılarıyla düğüne giriş yaptı. Gelin ve damadın coşkusuna davetliler de marşlar ve alkışlarla eşlik etti.

Merasim, hem evlilik kutlaması hem de şampiyonluk sevincinin yaşandığı anlara sahne oldu.

Genç çift, en mutlu günlerinin tutkunu oldukları takımın başarısıyla taçlanmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını söyledi.

