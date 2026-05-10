İHA 10.05.2026 08:05

Selektör hayat kurtardı, 45 kişi son anda tahliye edildi

İzmir’den İstanbul’a gezi kafilesi taşıyan tur otobüsü, Tuzla mevkiinde seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Saat 06.00 sıralarında İzmir’den İstanbul’a gezi amacıyla yola çıkan Faruk Şahin yönetimindeki tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine durumu fark eden Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü.

Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçlarla yolculuklarına devam etti.

"Kimsenin burnu kanamadan kurtulduk"

Facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Faruk Şahin, "Yolda gidiyordum, arkadan gelen arabalar selektör yapmaya başladı. Biz de aracı hemen sağa çektik. Araçtan indik, bir baktık alev almaya başladı. Hemen yolcuları dışarı tahliye ettik. Alevler otobüsü bir anda sardı. İzmir’den geliyoruz, İstanbul’a tura geldik. 43 yolcu vardı, toplamda 45 kişiydik. Kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik, çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

