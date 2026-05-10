AA 10.05.2026 09:45

Gümrükler Muhafaza ekipleri son bir haftada 659 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 659 kilogram uyuşturucuya el koydu.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar sonucu son bir haftada gerçekleştirilen 6 operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vurulduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Operasyonlarda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı'nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 25 kilogram esrar ve İpsala Gümrük Kapısı'nda 22 kilogram esrar olmak üzere toplam 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu madde imha edildi."

Açıklamada, operasyonlarla ilgili soruşturmaların Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğünün altı çizildi.

"Gelişmiş risk analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadele sürdürülüyor"

Uyuşturucu kaçakçılığının "yüzyılın küresel felaketi" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen operasyonların ise toplum sağlığının korunması, gençlerin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalara dikkati çekilerek, şunlara yer verildi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknik kontrol altyapısı ve sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle ülkemizin tüm kara, hava sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir."

