Ekonomi
AA 10.05.2026 10:42

Nükleer Düzenleme Kurumu 7 uzman yardımcısı alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NDK, nükleer enerji mühendisliği bölümünden 2, çevre mühendisliği bölümünden 1, endüstri mühendisliği bölümünden 1, hukuk bölümünden 2, iletişim ile iletişim ve tasarım bölümlerinden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi istihdam edecek.

Sınav başvuruları 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapabilecek.

Söz konusu ilan kapsamında adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca bütün adaylardan İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) seviyesinde veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olma şartı aranacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacak. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday, Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacak.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı 20-24 Temmuz tarihlerinde Nükleer Düzenleme Kurumu'nda yapılacak.

ETİKETLER
Nükleer Düzenleme Kurumu İstihdam Resmi Gazete
