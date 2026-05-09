Bakan Bolat: Yasakları kaldırdık ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük

Bakan Bolat, Milli Türk Talebe Birliğinin (MTTB) İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlediği "Siyaset Okulu" konferansında konuştu.

Çocukluk ve gençlik yıllarına, eğitim hayatına, lise ve üniversite dönemine, stajyerlik yaptığı günlere değinen Bolat, iş hayatına atıldığı yıllara ilişkin anılarını paylaştı.

Bolat, Türkiye'nin yakın ve uzak siyasi tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, MTTB'nin tarihi geçmişinden bahsetti.

Yurt dışı deneyimlerini de paylaşan Bolat, yüksek lisans ve doktora yıllarından Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreteri ve Genel Başkanı olduğu dönemlere ilişkin anılarını anlattı.

Bolat, hem iş dünyası hem sivil toplum kuruluşları hem de özel sektörde yaşadığı tecrübeleri de paylaşırken "Bunları, hangi yollardan geçtiğimizi göstermek amacıyla anlatıyorum." dedi.

Eylül 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti'de siyasete girdiğini dile getiren Bolat, akademi tarafında da hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde dersler verdiğini, 3 Haziran 2023'te Ticaret Bakanı olarak atandığını söyledi.

Ticaret Bakanı olarak atanmasının ardından diğer görevlerinin sona erdiğini ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bu tür toplantılara gönüllü olarak geliyoruz. Ülkemizin başarılarını anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın dertlerini dinleyip ona göre politikalarımıza ve planlarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Buradan şu çıkıyor değerli arkadaşlar: İşin özü sürekli çalışmak, disiplinli çalışmak, sürekli kendini geliştirmek. Gönüllü teşekküllerde, üniversite kulüplerinde kendinizi geliştirmelisiniz. Organizasyon, koordinasyon ve temel bilgiler alanında kendinizi geliştirmelisiniz."

"İdealist bir insan olarak hedefleriniz doğrultusunda yürüyün"

Bakan Bolat, gençlere idealist bir insan olarak hedefleri doğrultusunda yürümeleri önerisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kişisel idealiniz. Kendiniz ve aileniz için ama bir de yaşadığınız toplum, Müslüman Türkiye coğrafyasında İslam için, ülkem için, halkım için neler yapmalıyım, ne hizmetler vermeliyim? Bunları ortaya koymak çok önemli. Hayat, sadece yeme, içme, zevki sefa değil. İnanın çok kısa sürede bunalıma giriyor insanlar. Neden? Tüketmenin sonu yok. O artık size bir haz vermiyor ama üretmek, çalışmak, bir şeyler ortaya koyabilmek, bir başarı elde edebilmek, erdemli bir başarı... Bunları ortaya koyduğunuzda hayattan da huzur buluyorsunuz, ahiretinize de azık topluyorsunuz. 'Dünya ahiretin tarlasıdır.' der büyüklerimiz. Dolayısıyla bu dünyada iyi işler yaparsak olacak."

Bolat, bu dünyadan giderken hiç olmazsa ahireti kazanmaları gerektiğini belirterek, "Kazanıyor muyuz? Ailemiz için, kendimiz için, ülkemiz için, dinimiz için, inancımız için, vatandaşımız için hayırlı bir şeyler ortaya koydum mu? Bunların muhasebesini yapmak herkes için çok önemli." diye konuştu.

"İnandığın değerlerin hakim olması için mücadele edeceksin"

Ticaret Bakanı Bolat, son yıllarda özellikle dijitalleşmeyle birlikte hayatın çok hızlı tempoda yaşandığını söyledi.

"Bu tempo, bu tüketme duygusu mutluluk vermiyor ama ülkenin daha iyi yönetilmesini istiyorsan önce sen var olacaksın." diyen Bolat, şunları dile getirdi:

"Varsan varsın, yoksan yoksun. Bu, çok önemli bir slogan. Eğer senin gibi düşünmeyenlerin, senin değerlerine karşı olanların, muhalif olanların senin ülkeni, halkını, inancını yöneteceğini düşünüyorsan, o zaman kendi inandığın değerlerde aidiyet ve dayanışma içine gireceksin. Siyasi harekete ve toplumsal hareketlere, gönüllü teşekküllere gireceksin. Böylece inandığın değerlerin hakim olması ve ona göre yönetimin olması için mücadele edeceksin."

Bolat, merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hizmetlerine değinerek, bu isimlerin karşı karşıya kaldıkları darbeleri, zorlukları ve engellemeleri anlattı.

"Ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük"

Bakan Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin üzerinde dünyadaki bütün güçlerin, vesayetçilerin gözleri var. Ülkemizi kontrol etmeye, yönetmeye gayret ediyorlar. O arada da siyasi iktidarları yönlendirmeye çalışıyorlar. O nedenle yönetilmesi kolay bir ülke değil. Bakın şu anda kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda savaşlar var ama biz 23 yıldır terörü yendik, Türkiye'de asayişi getirdik, huzuru getirdik, yasakları kaldırdık, hürriyetleri genişlettik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüttük, 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye getirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 sonundan beri bütün kadroları, ekipleri her aşamada yaptılar. Son 11 yıldır da Cumhur İttifakı ile beraber bu başarılı icraatlar devam ediyor."

Bolat, mal ve hizmetler ihracatının 400 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye'de altyapılar, 300 milyar dolar yatırımla tamamen yenilendi. Enerjide 200 milyar dolar yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, su, güneş gibi (yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji) toplam enerji üretimimizin yarısına ulaştı. Kaliteli, standartları yükselmiş bir hayat standardı ülkemize, halkımıza sunuldu." diye konuştu.

Yönetimde istikrarın olması durumunda ekonomiye, eğitime, sağlığa, ulaştırmaya, enerjiye, savunma sanayisine, çevreye, gençlere, emekliye, yaşlıya, kadına, esnafa, çiftçiye, işçiye, sanayiciye ve KOBİ'ye daha fazla kaynak aktarıldığını anlatan Bolat, "Gelişen dünya şartlarına ve ülkemizin gelişen şartlarına göre yeni programlar, politikalar ve tedbirlerle bugünlere geldik." ifadesini kullandı.

"Milli ve manevi değerleri güçlü ve genç bir nesil var"

Bakan Bolat, elde edilen bu kazanımları korumanın ve ileri götürmenin herkesin görevi olduğunu dile getirerek, "Çok sevindiğimiz husus, gerçekten iyi eğitim almış, dünyayı gören ve görmeye başlamış, yabancı dili olan, milli ve manevi değerleri güçlü ve genç bir nesil var. Bugün bu salonun böylesine tıklım tıklım dolması, beni gelecek adına gerçekten çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bolat, iyi insanın iyi Müslümanlıkla eş değer olduğunu, iyi Müslüman olduklarında zaten iyi insan olacaklarını söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye'nin geleceği eşittir gençliğimiz ve girişimcilerimiz yani müteşebbislerimiz. Donanımlı, milli ve manevi değerlere inanmış ve vatansever bir gençliğimiz olduğunda ve bu girişimcilerimizin sayısı arttığında önümüzde kimse duramaz. 2002 Kasım'da Türkiye'de yoksulluk, yasaklar diz boyuydu, karamsarlık vardı. 23 yılda bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç gün önce SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaretinde görüştüğü Kanada'nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr'ün kendisine "Siz, bizden 15 yıl ileridesiniz." dediğini belirten Bolat, daha önce Avrupa ülkeleri ile aralarındaki farkı 23 senede kapattıklarını, birçok alanda da öne geçtiklerini anlattı.

Bakan Bolat, "Gittiğim ülkelerde baktığımda bizim birçok alanda öne geçtiğimizi görüyoruz ve Türkiye'ye müthiş bir saygı gösteriliyor, itibar gösteriliyor ama durursak düşeriz ve bizi geçerler. Durmayacağız, daha çok çalışacağız. Bunun için de siz gençlere, halkımıza ve bizlerle beraber siyaset yapan kardeşlerimize büyük görevler düşüyor. Bu nesil görevlerini yaptı. Bir tohum ektiler, o tohum fidan oldu, ağaç oldu, çınar oldu. Sizler de onu yaşatacak ve geliştirecek olan kişilersiniz." diye konuştu.