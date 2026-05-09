Yağışlı sistem yeni haftada da etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafın paylaşılan uzun vade hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yeni haftada yağışlı sistem etki alanını genişleterek tüm yurtta etkili olmayı sürdürecek.

Haftanın ilk günlerinde, yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Tahminlere göre yağışlı hava, perşembe ve cuma günleri etki alanını genişletecek. Cuma günü haritanın tamamına yakını "gök gürültülü sağanak" ikonuyla kaplanırken, yağış almayan bölge kalmayacağı öngörülüyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarında da yer yer düşüşler yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu

16 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yağışlı sistemin yurdun batı kesimlerini terk etmeye başlayacağı, İç Anadolu ve Marmara'nın batısında havanın açacağı görülüyor. Ancak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde beklenen sıcaklıklar

MGM verilerine göre Ankara'da haftaya 21 derece ile başlayacak olan sıcaklıklar, hafta genelinde 21-23 derece bandında seyredecek. İstanbul'da pazartesi 24 derece olan sıcaklığın, perşembe ve cuma günü yağışla birlikte 22 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. İzmir'de hafta başında 30 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, yağışlı sistemin yaklaşmasıyla hafta ortasında 27-28 derecelere düşecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle perşembe ve cuma günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.