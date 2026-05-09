Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 09.05.2026 16:00

"Karagül"de hasat zamanı

Endemik bir tür olarak yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen ve kendine özgü rengi ile kokusuyla öne çıkan tescilli "karagül"de hasat başladı.

"Karagül"de hasat zamanı
[Fotograf: AA]

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, yetiştiği topraktan aldığı kendine özgü rengi ve kokusuyla dikkat çekiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen karagülün geniş bir alana yayılması için Halfeti Kaymakamlığı, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor.

Ağırlıklı olarak seralarla yetiştirilen, ilkbahar ve sonbaharda açan karagül, görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı.

"Karagül"de hasat zamanı

"Şu an karagülün en iyi zamanı"

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, karagülün dünyada sadece Halfeti'de yetişen endemik bir tür olduğunu belirtti.

Karagülün Halfeti ve çevresindeki Fırat Havzası'nda yetişebildiğini belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Buradan 3 kilometre yukarıya çıktığımızda aynı verimi, aynı etkiyi alamıyoruz. Şu an karagülün en iyi zamanı hasat zamanındayız. Misafirlerimizin gelip canlı canlı görebileceği, dokunabileceği, koklayabileceği en iyi zaman mayıs-haziran ayıdır. Karagülü merak eden tüm misafirlerimizi Halfeti'ye bekliyoruz. Nadide bir tür olduğu için üretimi çok fazla yok ancak üretimin yaygınlaştırılması konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye olarak yeni bir sera kurulumu şu anda gerçekleştirmekteyiz."

"Karagül"de hasat zamanı

Rengi değişiyor

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan ise Halfeti denince akla gelen sembollerden birinin coğrafi işaret tescil belgesi almış olan karagül olduğunu belirtti.

Karagülün Halfeti'nin mikroklima ikliminde yetiştiğini aktaran Bozoğlan, bu gülün gonca döneminde siyah, daha sonrasında ise siyahtan mora ve açık kırmızıya doğru bir renk aldığını dile getirdi.

Bozoğlan, gülün Halfeti'den dışarı çıktığı zaman ise pembeye yakın bir tona ulaştığını aktararak, "Halfeti'de şu anda bin 750 metrekare kapalı alanda, 12 bin metrekare açık alanda karagül üretimi yapılmaktadır. Bu üretimden kadın kooperatifimiz de destek almakta. Onlara da yaprak temini yapıyoruz. Şu anda Halfeti Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Korkmaz'ın destekleriyle eski Halfeti'de 7 bin 750 metrekare bir alan tahsisi yapıldı. Bu alana biz bin metrekare kapalı yetiştirme alanı, 250 metrekare üretim alanı ve damıtma tesisi olarak hizmet sunacağız. Ülkemizin ekonomisine, bölgemizin kalkınmasına ve ekonomisine desteklerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

İlçeye gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin karagülün yetiştirildiği alanları ziyaret edebildiklerini anlatan Bozoğlan, şu anda kadın kooperatifiyle birlikte bu gülün hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kolonya, sabun gibi ürünlerde kullanılıyor

Bozoğlan, bölgede etkili olan şiddetli fırtınaya rağmen karagül üretiminin sürdüğünü belirterek, elde edilen ürünlerin kadınlar aracılığıyla lokum, kolonya, koku ve sabun gibi katma değeri yüksek ürünlerde kullanılacağını kaydetti.

Nurgül Günal, Halfeti Anlat Anadolu Kadın Kooperatifi olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen karagül hasadına katıldıklarını belirtti.

Hasat sonucu elde edilen güllerden çeşitli ürünler hazırlayarak Halfeti'ye gelen ziyaretçilere sunacaklarını ifade eden Günal, hasadın bereketli geçmesini temenni etti.

ETİKETLER
Coğrafi İşaretler
Sıradaki Haber
Antalya gastronomi festivali kapılarını açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze'ye kurban bağışı yaptı
17:41
Dışişleri Bakanı Fidan IKBY Başbakanı ile bir araya geldi
17:34
İran Futbol Federasyonu: 2026 Dünya Kupası'na mutlaka katılacağız
17:21
İran'dan Bahreyn'e: ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır
17:17
Selçuk Bayraktar: Teknolojik Dayanışma İttifakı kurmalıyız
17:10
Savunma sanayii ürünlerine ziyaretçi akını
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ