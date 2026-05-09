TRT Haber 09.05.2026 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmamızın süreceğini ifade etti.

Irak’taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğini, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduğumuzu, hem ülkemizde hem komşularımızda huzur ve istikrarı arzu ettiğimizi belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

