Dünya
The Guardian 09.05.2026 15:21

Norveç petrol ve doğal gaz üretiminde vites yükseltiliyor

Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların yarattığı arz krizini gerekçe gösteren Norveç, çevreci tepkilere rağmen petrol ve doğal gaz sahalarını genişleterek Avrupa’nın en büyük enerji tedarikçisi olma rolünü güçlendiriyor.

Norveç petrol ve doğal gaz üretiminde vites yükseltiliyor

Norveç hükümeti, kıta sahanlığındaki enerji faaliyetlerini sonlandırmak yerine daha da genişletme kararı alarak Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir sorumluluk üstlendiğini duyurdu.

Enerji Bakanı Terje Aasland, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle ortaya çıkan enerji açığını kapatmak için yaklaşık otuz yıl önce kapatılan üç doğalgaz sahasının 2028 yılına kadar yeniden üretime açılacağını belirtti. Bu hamle, ülkenin fosil yakıt üretimini önümüzdeki on yıl boyunca mevcut yüksek seviyelerde tutma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Hali hazırda 97 aktif petrol sahasına sahip olan Norveç, önümüzdeki iki yıl içinde bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Özellikle Barents Denizi, ülkenin yeni enerji sınırı olarak belirlenirken, devletin çoğunluk hissesine sahip olduğu Equinor şirketi de üretim seviyelerini korumak için 2035 yılına kadar her yıl milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırımlar sadece enerji arzını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda sektörde çalışan 200 binden fazla kişi için iş garantisi ve Norveç'in devasa varlık fonu için de sürekli bir gelir akışı sağlıyor.

Ancak hükümetin bu kararlı tutumu, çevre örgütleri ve bazı siyasi kesimler tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. Çevre ajanslarının tavsiyelerinin göz ardı edildiğini savunan muhalefet, hükümeti "yeşil boyama" yapmakla suçluyor.

Eleştirilere rağmen Oslo yönetimi, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının üçte birini karşılayan bir "enerji süper gücü" olarak, komşusu İngiltere'nin aksine yeni keşif ve sondaj çalışmalarına devam ediyor.

ETİKETLER
Norveç Doğal gaz Petrol
